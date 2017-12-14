В Азербайджане по обвинению в работе на Армению были арестованы и допрошены примерно 400 человек

7-го мая Генеральная прокуратура, министерство обороны, внутренних дел и служба государственной безопасности Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором говорилось: «На основании собранного материала, Военная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело о государственной измене и других фактах в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса. Создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников прокуратуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, ведется предварительное расследование».

Грузинский сайт iFact.ge выяснил, что в это время были арестованы и допрошены сотни азербайджанцев по обвинению в государственной измене. В частности, один из служивших в Агдамском районе военных рассказал агентству, что около 400 азербайджанских солдат и гражданских лиц тогда были допрошены или арестованы за то, что они якобы сотрудничали с армянскими разведслужбами. Они были обвинены в получении денег за передачу секретной военной информации, поставившей под угрозу безопасность государства.

Позднее администрация президента Азербайджана распорядилась, чтобы СМИ удалили с сайтов свои публикации по этому делу, согласно которым арестованы были 42 человека.

А все началось с истории пастуха в Агдамском районе, которого поймали на пропускном пункте, однако командир военной части отпустил его и позволил уйти. Солдаты поспорили с командиром, сказав, что на армянской стороне могут проследить за движением пастуха и узнать, где на этом участке нет мин. Они сказали командиру, что тот тем самым подвергается опасности жизнь солдата.

Об обвинении в сотрудничестве с противником доложили командиру ближайшей роты, срочно началось расследование, в рамках которого были допрошены сотни солдат и граждан. Часть из них была отпущена на свободу, остальные ждут своего приговора.

«Были допрошены все стоящие на границе солдаты, – рассказал солдат – источник агентства. – Они даже унизили нас, заставив врачей провести тест на изнасилование».

«Все подозревали друг друга – солдаты и командиры, так как никто не понимал, что происходит. Люди в черных масках крича, задавали нам вопросы. Был один командир роты, и все знали, что в его роте есть гей. После медицинского осмотра, у командира спрашивали, о чем он думал, когда его солдата насиловали армяне. На самом же деле все были в курсе, что этот парень гомосексуалист».

Источник рассказал, что военным-контрактникам сказали, что их переведут в подразделения, которые находятся в 100 километрах от границы. Взамен многие из них были уволены из армии с аргументацией, что они не смогли сдать экзамен по физической подготовке.

Контрактники подписали договор на три года. Согласно статье 77 закона о военной службе, если договор разрывается, военнослужащему должны выплатить 2-месячную зарплату. Однако контрактники никакой зарплаты не получили. Многие вернулись домой с клеймом выгнанных их армии, что было приукрашено историями об изнасиловании.

«В районах все знают друг друга, — рассказал солдат. – После изгнания из армии нас никто не хочет брать на работу. Причина того, что я говорю обо всем этом, в том, что люди нам, солдатам больше не доверяют. После апрельской войны 2016 года люди к нам были очень заботливы. Сейчас они даже видеть нас не хотят».

Один из местных чиновников в беседе с агентством сказал, что сплетни распространяются очень быстро: «Представьте, что просыпаетесь утром и слышите, что ваши соседи работают на армян. Вы начинаете подозревать всех. Местные люди напуганы этими историями. Люди, которых вы долгое время знаете, люди, которых вы видите каждый день, обвиняются в работе на Армению».

По словам чиновника, кроме солдат и пастухов, арестованы также водители такси, даже проститутки. Часть этих граждан и военных находятся в тюрьмах в ожидании своего приговора.

Чиновник отметил, что арестован пастух из села Чаманлы, который обвиняется в оказании помощи армянам в вопросе доступности азербайджанских военных линий связи. Следователи утверждают, что в его доме были обнаружены 10 тысяч долларов. Арестована также подруга одного из военнослужащих, которая обвиняется в сотрудничестве с армянами.

По словам чиновника, следователи говорят, что нашли деньги, карты позиций, схемы административных и стратегических объектов и точную информацию относительно места проживания граждан.

«Арестовано очень много людей, – рассказал чиновник. – Одного из обвиняемых – Мехмана Гусейнова следователи избили до смерти. Родственники хотели похоронить его рядом с отцом. Однако жители села воспротивились этому, и его похоронили за стенами общего кладбища».

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН