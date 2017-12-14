Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер посетит Армении

В Ереване вчера 13 декабря стартовало мероприятие «Неделя НАТО в Армении». В ходе мероприятия начальник Департамента по контролю над вооружениями и международной безопасности МИД РА Армен Едигарян заявил, что 2017 год был довольно насыщенным, передает Panorama.am.

Он напомнил, что 27 февраля текущего года президент Армении Серж Саргсян посетил штаб-квартиру НАТО, где провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а уже 13 июня Армению посетил спецпредставитель НАТО.

«Армению 13 июня посетил специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай, его принял президент РА. Состоялись содержательные обсуждения с высокопоставленными должностными лицами РА», – отметил Армен Едигарян.

В свою очередь начальник управления оборонной политики министерства обороны Левон Айвазян напомнил, что Армения принимает активное участие в миссиях НАТО в Афганистане и Косово.

Заместитель руководителя офиса по связи НАТО на Южном Кавказе Розария Пуглиси (Rosaria Puglisi) отметила, что проведение данного мероприятия даст возможность показать весь спектр сотрудничества Армении и НАТО.

Она также поблагодарила армянскую сторону за активное участие в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово. «Учитывая, что Армения – небольшая страна, подобный вклад высоко ценится», – отметила представитель НАТО.

Р.Пуглиси сообщила также, что заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер посетит Армению 18 декабря.