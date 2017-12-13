Глава МИД Арцаха: «Мы ожидаем встречных шагов со стороны ЕС»

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, комментируя по просьбе «Аравот» подписанное Арменией и ЕС Соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заявил: «Мы, конечно же, поддерживаем любые инициативы, которые способствуют приумножению мощи Республики Армении».

Что касается отношений между Арцахом и ЕС, то до сих пор вовлечение Европейского союза в Арцах было ограниченным и сводилось исключительно к содействию публичной дипломатии и усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорит г-н Маилян и далее поясняет: «Мы неоднократно отмечали, что назрела необходимость наладить взаимодействие между ЕС и Арцахом и, в первую очередь, расширить поддержку ЕС демократическим процессам и преобразованиям, происходящим в нашей республике. В частности, к таким сферам относится развитие институтов гражданского общества и независимых СМИ, сотрудничество с офисом защитника прав человека и содействие в усовершенствовании судебной системы. Еще одним перспективным направлением взаимодействия может стать поддержка в реформировании системы местного самоуправления.

Недавно мы заявили в Брюсселе о готовности и открытости Арцаха к такому сотрудничеству безотносительно к всеобъемлющему урегулированию конфликта и ожидаем встречных шагов со стороны ЕС».

Полностью интервью Министра иностранных дел Арцаха Масиса Маиляна читайте в номере газеты «Аравот» за 14 декабря.