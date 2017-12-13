Эдвард Налбандян: Баку отказался присоединиться к совместному заявлению глав делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в Вене

Несомненно, мирное урегулирование карабахского конфликта – среди главных приоритетов внешнеполитической повестки Армении, заявил министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян.

Прибывший по приглашению министра иностранных дел Греции Никоса Кодзиаса в Афины с официальным визитом глава МИД Армении Эдвард Налбандян выступил с речью в греческом внешнеполитическом ведомстве, сообщает пресс-служба МИД РА.

Коснувшись состоявшейся 6 декабря в Вене встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, Налбандян отметил: «Это была наша 6-я встреча за год, и она продлилась более 4 часов. В целом, встреча прошла в позитивной атмосфере. Однако после встречи я отметил: посмотрим, как будут развиваться события дальше. Почему? Потому что последний саммит президентов Армении и Азербайджана в Женеве в октябре с.г. также прошел в целом в позитивной атмосфере. Однако непосредственно после этого Азербайджан вернулся к своим традиционным беспочвенным обвинениям и военной риторике».

«На прошлой неделе в своей речи на 24-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ я подробно коснулся процесса урегулирования карабахской проблемы. Посредники – главы делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, РФ, США и Франции,– выступили с совместным заявлением касательно урегулирования карабахского конфликта. Армения была готова присоединиться к данному заявлению, однако Азербайджан отказался. В результате нам не удалось принять совместное заявление Армении, Азербайджана и сопредседателей. Подобная ситуация повторялась множество раз в рамках министерских встреч ОБСЕ», – отметил Налбандян.

Как указал Налбандян, в заявлении сопредседателей упоминается саммит между президентами Армении и Азербайджана в Женеве 16-го октября 2017 года. После 16-месячного перерыва это была первая встреча президентов двух стран.

«После почти четырехлетнего перерыва впервые в Женеве стало возможным принять совместное заявление, хотя и довольно краткое. Это совместное заявление отражает то, к чему Армения призывает уже долгое время: предпринять дополнительные шаги для снижения уровня напряжения на линии соприкосновения. Данные шаги были представлены в заявлениях, сделанных на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016г., и постоянно отвергались Азербайджаном», – сказал глава МИД РА, добавив: «Женевское заявление также подчеркивало необходимость активизации переговорного процесса, что всегда поддерживалось Арменией».

«Азербайджан делает вид, будто достигнутые на минувших саммитах договоренности – выдвинутые армянской стороной предусловия. Армения не выдвигала предусловий. Однако это не означает, что достигнутые договоренности не должны выполняться. Заявления сопредседателей, принятые в ходе заседаний СМИД ОБСЕ в Гамбурге и Вене, доказали: попытки Азербайджана отвергнуть реализацию достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей обречены на провал. Стиль Азербайджана по отступлению от достигнутых договоренностей серьезно ставит под вопрос доверие к Баку, как к стороне переговоров», – подчеркнул глава МИД Армении.

«Сопредседатели подтвердили приверженность продолжению своей посреднической миссии вокруг компромиссов по представленным сторонам рабочим предложениям. Данные предложения известны и отражены в принятых с 2009 года пяти заявлениях президентов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Основой этих предложений является пакетное урегулирование конфликта, которое включает определение окончательного статуса Нагорного Карабаха в соответствии с имеющим обязательную юридическую силу волеизъявлением народа Арцаха.

Желаю вновь подтвердить решительную приверженность Армении к исключительно мирному урегулированию конфликта, основанному на предложениях сопредседателей МГ ОБСЕ. Не существует альтернативы переговорному процессу.

Очевидно, то, что предлагалось сопредседателями и поддерживается Арменией, отвергается Азербайджаном. Такова основная причина, препятствующая продвижению мирного процесса», – подчеркнул глава МИД РА.