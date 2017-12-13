Эдвард Налбандян: достигнута договоренность о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана во второй половине января

По инициативе сопредседателей достигнута договоренность во второй половине января организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана, заявил министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян.

Прибывший по приглашению министра иностранных дел Греции Никоса Кодзиаса в Афины с официальным визитом глава МИД Армении Эдвард Налбандян выступил с речью в греческом внешнеполитическом ведомстве.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

«Как всегда, армянская сторона идет на подобные встречи с конструктивным настроем», – сказал Эдвард Налбандян.

«Если официальный Баку будет следовать призывам сопредседателей по строгому соблюдению режима прекращения огня, выполнит достигнутые ранее договоренности, подтвердит приверженность к предложенным сопредседателями принципам по урегулированию конфликта и будет конструктивно участвовать в переговорном процессе, то это наладит путь для продвижения мирного процесса и изменению статус-кво», – отметил глава МИД РА.