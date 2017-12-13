В Армении стартовала очередная Неделя НАТО

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Республике Армения Матиас Кислер очень рад, что в Армении стартует очередная неделя НАТО. Как напомнил дипломат на открытии мероприятия «Неделя НАТО в Армении», посольство Германии в 2015 году приняло роль контактного посольства НАТО.

Как передает Panorama.am, Коснувшись перехода Армении к парламентской модели государственного управления, посол указал, что это большой вызов для многих учреждений, тем более для Национального Собрания Армении и депутатов.

«Мы готовы предложить свои экспертные услуги, поделиться опытом с Арменией по осуществлению парламентского контроля. Вот почему в рамках Недели НАТО мы в Армению пригласил высокопоставленного должностного лица Минобороны ФРГ, он примет участие в тематическом мероприятии в НС РА», – отметил дипломат.

Обратившись к деятельности Фонда доверия НАТО в Армении, посол Германии Матиас Кислер подчеркнул, что введение инструментов контроля над вооружением имеет большое значение для Германии.

«Ещё год назад было заявлено, что Германия готова взять на себя ответственность за Фонд доверия», – отметил посол.

Посол Германии также напомнил, что армянские миротворцы в Афганистане осуществляют свою миссию под немецким командованием.