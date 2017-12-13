Посол Японии: «Мы думали, грузинское вино самое лучшее, но, на мой взгляд, армянское лучше»

Хорошие дороги, гостиницы, переводчики, прекрасно владеющие японским: Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РА Эйджи Тагучи считает необходимым удовлетворение важных требований для развития туризма в Армении.

В понедельник в ходе обсуждения в «Медиа центре» в Ереване Эйджи Тагучи констатировал, что отмена визового режима для граждан Японии стало положительным стимулом в деле развития туризма.

Говоря о развитии 25-летних дипломатических отношений между РА и Японией, посол Японии сказал, что дипломатическим отношениям между двумя странами было положено начало еще в 1988 году, когда после спитакского землетрясения Япония впервые отправила команду спасателей в РА.

По словам посла, только развития экономических отношений недостаточно, для взаимоотношений и партнерства между двумя странами, есть и другие сферы. Касательно товарооборота, Эйджи Тагучи, в частности, отметил: «Известно, что из Японии в Армению ввозятся автомобили и различная техника, промышленное оборудование. Мы бы хотели, чтобы в дальнейшем появилась возможность ввозить из Японии медицинское, электронное оборудование, новые материалы. Что касается экспорта из Армении в Японию, то в Японии заинтересованы армянским вином, медом и сухофруктами».

Эйджи Тагучи заверил, что в этом направлении шаги осуществляются, например, в 2018 будет организовано Food Expo, в котором примут участие делегация из Армении, представит армянское вино, сухофрукты, мед.

Посол отметил, что японские инвесторы заинтересованы сферами новейших технологий, туризма и сельского хозяйства: «С точки зрения инвестиций этот год важен, поскольку в ближайшем будущем между правительствами двух стран будет подписан документ о совместных инвестициях. В этом соглашении не будет точно указано, сколько будет сделано инвестиций, это общее соглашение, которое является обязательным для сотрудничества с любой страной. Это руководство, документ об обязательствах и правах сторон».

Затронув тему подписанного между РА и ЕС нового соглашения в контексте возможностей для армяно-японского сотрудничества, господин посол констатировал, что на прошлой неделе Япония также подписала соглашение с ЕС и в этом обе страны похожи. «Тот факт, что РА является единственной страной-членом ЕАЭС и сотрудничает с ЕС, является важным преимуществом, которое вызывает интерес инвесторов, людей, которые захотели бы организовать производство в РА».

Посол Японии, в целом, доволен тем, как в Армении были потрачены предоставленные правительством Японии финансовые средства: «Япония не только предоставила грантовую помощь Армении, но и безвозмездные деньги для технического перевооружения, речь 450 млн. долларов США».

На вопрос, какие виды армянских товаров знакомы японцам, господин посол ответил: «Среди самых известных товаров — армянский коньяк, мед и сухофрукты. До сих пор в разных странах, в том числе и в Японии думали, что самое лучшее вино грузинское, но, на мой взгляд, это армянское, и надеюсь, что в ближайшем будущем армянское вино станет более известным».