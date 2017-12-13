Гагик Меликян: «Оппозиция сильно ошибается» — видео

Секретарь парламентской фракции РПА Гагик Меликян не согласен с тем замечанием оппозиции, что президент Серж Саргсян простил тех занимающихся грабежом сельских старост, которые во время выборов собирали голоса для РПА. «Оппозиция сильно ошибается», – сказал он.

Напомним, что о ворующих сельских старостах, и прощении некоторых из них президент говорил в субботу, на 6-й конференции Ассоциации общин Армении.

На замечание, что жизнь показывает, что каждый ворует, как может, например, телефонные разговоры некоторых депутатов насчитывают миллионы или несколько сот тысяч драмов, Гагик Меликян ответил: «Обсуждения в парламенте состоялись и все те, кто превысил установленный лимит, заплатили».

Мы заметили, что президент в свое время говорил и об «отлове крупных рыб», и замначальника Генштаба ВС РА Айказ Багманян как раз относится к «крупной рыбе», но вроде его не намерены наказывать за допущенные злоупотребления. Гагик Меликян в ответ посоветовал представить доказательства тех злоупотреблений, которые совершил Айказ Багманян.

Подробности – в видеоматериале: