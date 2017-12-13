Российская погранчасть не разрешила госструктуре Армении проводить строительные работы

В повестку заседания правительства 14 декабря включен примечательный проект решения, по которому Государственный комитет водного хозяйства предлагает разрешить этой структуре аннулировать договор с ЗАО «Мегринское ДСЭУ» от 21 апреля 2017 года. Согласно проекту решения, предлагается установить, что с прекращением действия договора, для сторон прекращаются взаимные обязательства, и стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств в полном объеме.

В проекте решения примечательно то, что действие договора прекращается из-за того, что руководство пограничной части РФ не разрешило проводить строительные работы на подконтрольной ей территории.

В проекте отмечено: «Согласно заключенному договору о закупках от 21.04.2017г. для нужд Государственного комитета по водному хозяйству Министерства энергетики и природных ресурсов срок выполнения работ был установлен в 21.05.2017г., и для обеспечении процесса по договору, заключенному между Комитетом и организацией-подрядчиком, принимая за основу статью 8.4 Договора, продлить срок действия договора до 21.06.2017г.».

Окончательный срок выполнения работ был продлен до 15 декабря 2017 года включительно.

В рамках заключенного договора в Сюникском марзе Армении были проведены все подготовительные этапы по ликвидации аварийной ситуации на 40-метрового участка побережья реки Аракс на участке межгосударственной магистрали М-2 Ереван-Горис-Мегри-Иран протяженностью 379 + 200 км. Так как вышеупомянутый участок по реке Аракс граничит с Исламской Республикой Иран, и наши прибрежные территории контролируются российской пограничной частью №2393, то необходимо было получить согласие сторон для проведения и завершения работ на указанном участке».

Завтра проект, согласно повестке, будет завтра представлять председатель Государственного комитета водного хозяйства Арсен Арутюнян, который, как написано в проекте, признается: «В ходе встреч в рабочем порядке сотрудничество оказалось невозможным, и между сторонами договоренность достигнута не была». И с таким обоснованием предлагается прекратить действие договора, и стороны освободить от обязательств, так как вследствие воздействия независимых от сторон факторов невозможно выполнить договорные обязательства.