Левон Тер-Петросян встретился с Петром Свитальским

12-го декабря, в собственном доме первого Президента Армении состоялась встреча Левона Тер-Петросяна и послом Евросоюза Петром Свитальским.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, в том числе касающиеся урегулирования Карабахского конфликта, сотрудничества Армении и Европейского Союза, в частности, недавно подписанного Всеобъемлющего и расширенного соглашения, преодоления коррупции в Армении, вопросы демократии и региональной политики.

Собеседники отметили важность урегулирования Карабахского конфликта для безопасности Армении и всего региона.

Во встрече принимал участие заместитель председателя Армянского национального конгресса Левон Зурабян.