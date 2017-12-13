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17:37 | Декабрь 13 2017

Левон Тер-Петросян встретился с Петром Свитальским

Левон Тер-Петросян встретился с Петром Свитальским

12-го декабря, в собственном доме первого Президента Армении состоялась встреча Левона Тер-Петросяна и послом Евросоюза Петром Свитальским.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, в том числе касающиеся урегулирования Карабахского конфликта, сотрудничества Армении и Европейского Союза, в частности, недавно подписанного Всеобъемлющего и расширенного соглашения, преодоления коррупции в Армении, вопросы демократии и региональной политики.

Собеседники отметили важность урегулирования Карабахского конфликта для безопасности Армении и всего региона.

Во встрече принимал участие заместитель председателя Армянского национального конгресса Левон Зурабян.

Армянский национальный конгресс 

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Рубрики: Политика

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