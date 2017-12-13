Читать не только заголовки: «Айоц Ашхар»

Бывают околополитические события, которые порой становятся предметом гораздо более широкого упоминания и вызывают больше резонанс, чем собственно политическая текучка.

В данном случае речь идет вовсе не о закулисных событиях или разговорах вообще, а об ответах и репликах, сделанных в открытую, и даже заснятых на камеру. Обычно, такие случаи часто фиксируются в дни заседаний Национального Собрания, при удачном «пленении» какого-либо депутата в зале или коридорах парламента.

Вчера, например, в центре внимания был член фракции РПА генерал Сейран Сароян. Окружившие его журналисты попытались выяснить мнение депутата о недавних заявлениях президента Сержа Саргсяна по поводу глав общин и недопустимости возможных злоупотреблений, а кто-то упомянул «о деньгах за оросительную воду».

– Глава общины вообще не имеет никакого отношения к проблеме воды. Деньги за воду собирают продавцы этой воды. Причем тут руководители общин? – усомнился Сейран Сароян.

Его суждения о лидерах общин были не менее интересны.

– Многие даже безграмотны. У них просто большая родня, вот и становились в селе старостами. И эти деньги расходовали не в нормальных местах, а как хотели. И вопрос теперь не в воровстве, вы неправильно поняли, наверное, слова президента, а что эти деньги нельзя распылять, нельзя портить…

– Но сказал – не нести к себе домой…

– Ну, так как портит, ведь должен унести что-то и домой, – сказал Сейран Сароян. И в этот момент был задан вопрос относительно последних подорожаний. Депутат остался верен своей манере:

– Ну, так если бы им было стыдно, то не повышали бы цены. Чтоб им провалиться сквозь землю. Ну, нельзя столько обогащаться. Будь то олигарх, и кто бы ни был…

Блиц-интервью завершено. Возможно, к удовольствию обеих сторон. Сейран Сароян «отделался сравнительно легко», а рассуждения на сайтах обеспечены его фразой – «будь то олигарх, и кто бы ни был».

Кстати, вчера в центре внимания вышеупомянутых околополитических событий оказался крупный собственник, депутат Самвел Алексанян. Он принял новую «манеру», так сказать, прогуливаясь отвечать на вопросы стремящихся догнать его журналистов.

И говорит хорошие вещи, например: «Я хочу, чтобы в Армении не осталось ни одного бедняка». А что он делает для этого? Хотя, понятно: «Я создаю для этого рабочие места». Одним словом…

А. АКОБЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айоц Ашхар»