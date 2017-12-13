Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:43 | Декабрь 13 2017
16:43 | Декабрь 13 2017

Закон о предотвращении семейного насилия окончательно принят 75 голосами

Закон о предотвращении семейного насилия окончательно принят 75 голосами

Резонансный законопроект «О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье» был принят сегодня во втором чтении и полностью 75 голосами «за» при 12 против и 8 воздержавшихся.

Главному докладчику по законопроекту Вигену Кочаряну удалось убедить еще двух депутатов, что закон окажет положительный эффект. В первом чтении закон поддержали 73 депутата, и сегодня уже 75.

Те, кто выступают категорически против этого проекта, свою позицию не изменили и снова проголосовали против. А число воздержавшихся депутатов возросло на двоих. При первом чтении воздержались 6 депутатов.

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Рубрики: Общество, Политика

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