Закон о предотвращении семейного насилия окончательно принят 75 голосами

Резонансный законопроект «О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье» был принят сегодня во втором чтении и полностью 75 голосами «за» при 12 против и 8 воздержавшихся.

Главному докладчику по законопроекту Вигену Кочаряну удалось убедить еще двух депутатов, что закон окажет положительный эффект. В первом чтении закон поддержали 73 депутата, и сегодня уже 75.