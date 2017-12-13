63-й форум международного Пагуошского движения ученых состоится в Ереване

С 9-го по 12-е декабря по инициативе Национального исследовательского университета обороны МО РА Армению посетили Генеральный секретарь Пагуошского движения ученых, выступающих за мир и международную безопасность, профессор Паоло Котта-Рамусино и член Совета Движения, директор Центра евроатлантической безопасности Московского государственного института международных отношений МИД РФ, Почетный президент Российской ассоциации политической науки, доктор политических наук, профессор Александр Никитин.

Членами Пагуошского движения являются именитые ученые, ратующие за мир, разоружение и международную безопасность, предотвращение ядерной войны и научное сотрудничество, оценкам которых придают важность руководители разных государств и международные организации. Инициаторами этого Движения в 1955 году выступили 11 ученых с мировым именем, в том числе: Альберт Эйнштейн. За усилия по предотвращению распространения ядерного оружия Движение удостоилось Нобелевской премии за мир.

11 декабря гости посетили Мемориал в Цицернакаберде, где Генеральный секретарь Пагуошского движения Паоло Котта-Рамусино от имени организации возложил венок в память о жертвах Геноцида армян.

В тот же день гостей принял Президент РА Серж Саргсян. Их сопровождал начальник НИУО, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Гайк Котанджян. Генеральный секретарь Движения Паоло Котта-Рамусино попросил у Президента Сержа Саргсяна согласия и поддержки в проведении всемирного форума Пагуошского движения в 2019 г. в Ереване. Президент Республики приветствовал идею проведения форума в Ереване и отметил, что Армения готова оказать поддержку в организации и проведении мероприятия на самом высоком уровне.

В рамках визита в Армению гости побывали также в Гарни и Гегарде, где ознакомились с духовным и историко-культурным наследием армянского народа.

В завершение визита видные ученые посетили Национальный исследовательский университет обороны. Их принял начальник НИУО, генерал-лейтенант Гайк Котанджян. На встрече присутствовал также заместитель начальника НИУО − начальник Института национальных стратегических исследований НИУО, кандидат исторических наук Бениамин Погосян. Участники встречи обсудили задачи организации проведения в Ереване в 2019 году отчетно-выборного форума Пагуошского движения.

Пресс-релиз