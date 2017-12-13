Чтобы избежать окончательного коллапса, надо увеличить долг: «Жоховурд»

Было вполне ожидаемо, что правительство в один прекрасный день представит парламенту проект изменений в Законе «О государственном долге» – о повышении порога накопления долга. Было ожидаемо, потому что экономика Армении, вопреки утверждениям власти, находится в агонизирующем состоянии, и чтобы избежать окончательного коллапса, необходимо просто увеличить долг.

Кроме того, министр финансов Вардан Арамян сам несколько раз заявлял, что обеспечить экономический рост без дополнительного долга трудно. То же самое признавал и его заместитель Армен Айрапетян, отмечавший, что если Армения не возьмет в долг, «страну ждет неопределенное будущее».

Как бы то ни было. По действующему закону «О государственном долге» все сделки, согласно которым долг правительства превышает 60% ВВП, надо аннулировать. Сейчас правительство по представленному в парламент проекту предлагает снять это ограничение. Законопроектом предлагается снять запрет на получение кредитов, превышающих 60-процентный барьер ВВП, но в этом случае правительство должно представить четкую программу, как будет в дальнейшем сокращать бремя долга и сохранять его в допустимых пределах, а взятые кредиты должно расходовать только на такие программы, которые будут способствовать экономическому росту.

Согласитесь, отлично придумано. С одной стороны в законе сохраняют запрет относительно 60-процентного порога ВВП, с другой стороны – разрешается обходить его при соответствующих условиях.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»