Мы на стороне тех, кто против «Северного потока-2»: спецпосланник Госдепартамента США

Спецпосланник Госдепа США заявила, что Соединенные Штаты – на стороне тех стран, которые выступают против «Северного потока-2». Об этом Сью Саарньо, и.о. специального посланника Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам, заявила в интервью «ВВС Україна» во время своего визита в Украину, передает Европейская правда.

«Мы на стороне тех стран, которые выступают против «Северного потока-2″. Мы считаем, что он не способствует диверсификации поставок энергоносителей и диверсификации маршрутов.

Мы считаем, что для Европы опасно зависеть почти на 75% от поставок из одного источника», — сказала она.

Саарньо также сообщила, что в США понимают, что Германия поддерживает этот проект.

«Но я хочу поговорить с представителями различных партий, выяснить их позицию. Некоторые игроки имеют вполне четкую позицию, но и для них есть определенные риски.

Кроме того, я хочу поговорить с представителями американского военного командования в Европе и услышать их мысли, потому что это вопрос национальной безопасности», — отметила она.

Ранее сообщалось, что власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания одобрили строительство газопровода «Северный поток-2».

Фото — ВВС Україна