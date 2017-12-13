Спортивные дворы в городских и сельских общинах страны: фоторяд

Министр спорта и по вопросам молодежи Армении Грачья Ростомян и старший помощник премьер-министра РА Арам Вардеванян в прошедшие выходные дни посетили благоустроенные дворы в городах Абовян и Севан, дополненные спортивными площадками с простыми тренажерами.

В мэрии Абовяна они встретились с ответственными за спорт лицами, директорами спортивных школ и тренеров, выслушали волнующие их проблемы. Министр Грачья Ростомян обсудил с ними поднятые вопросы и пообещал найти скорейшее решение проблем, находящихся в пределах его правомочий. Министр и старший помощник премьер-министра воспользовались возможностью продемонстрировать свои навыки в своем любимом виде спорта.

Затем Ростомян и Вардеванян посетили спортивную школу Гагика Царукяна, один из фитнес-клубов, в одном из реконструированных дворов со спортплощадкой в 3-м микрорайоне города.

Следующая остановка была в многофункциональном спортивном дворе 5-го микрорайона в города Севан, где условия, создаваемые для жителей окружающих зданий, обеспечивают не только личные тренировки, но и в коллективных играх.