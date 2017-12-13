Австралийский телеканал АВС иронизирует над публикацией о «демократическом» Азербайджане: видео

Ведущий австралийского телеканала ABC Пол Берри в передаче «Media Watch» поиздевался над опубликованной в газете West Australian статьей «Баку – в будущее», в которой Азербайджан представляется в качестве демократической страны, а столица сравнивается с городом Перт – столицей штата Западная Австралия.

«Кто-нибудь из вас слышал о связи между Западной Австралией и Азербайджаном?», – вопрошает ведущий, добавляя, что они и не слышали, пока газета West Australian не опубликовала трехстраничную статью о схожести Баку и Перт, где также отмечается, что обе страны являются светскими, имеют образованную и тяготеющую к вину, вкусной еде и «Евровидению» общественность.

«И конечно, они обе – демократии, любящие свободу», – иронизирует ведущий. – Хотя странно то, что в 2013 году президент Азербайджана Ильхам Алиев пользовался такой популярностью, что был избран на третий срок еще до того, как успели открыться избирательные участки… И был настолько известен, что спустя два года две крупные оппозиционные партии даже не причинили каких-либо неудобств напоминанием о себе».

Ведущий напоминает статью ВВС об Азербайджане, согласно которой за последние два года власти Азербайджана бросили в тюрьмы почти всех своих критиков, в том числе и журналистов, правозащитников, юристов. Ведущий отметил, что все это, однако, в газетной публикации не представлено, а также и то, что Азербайджан в мировом индексе свободы прессы среди 180 стран занимает 162 место.

Берри также констатирует, что автор статьи не заметил даже высокого уровня коррупции в Азербайджане. Вместо него он напомнил о схеме отмывания денег, получившей название «Азербайджанская прачечная», с помощью которой было израсходовано 2,9 млрд. долларов на подкуп Азербайджаном европейских политических деятелей и журналистов.

В конце автор статьи с иронией отмечает, что расходы на поездку в Азербайджан для написания указанной статьи обеспечило консульство Азербайджана. «Ясно, что газета «The West Australian» не расходовала миллионы долларов со своих счетов, а приняла от коррумпированного государства подарок в виде бесплатного поездки и проживания в гостинице, от того государства, которое держит своих журналистов в тюрьме. И к тому же пренебрегает или игнорирует проблемы, стоявшие перед страной», – заключает Пол Берри.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН

http://www.aravot.am/2017/12/11//