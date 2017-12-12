Путин посетил Турцию и Египет: Россия готова платить «налог на великодержавие»?

Президент России Владимир Путин заявил в Анкаре, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля является «дестабилизирующим». По словам Путина, Россия исходит из того, что урегулирование конфликта между палестинцами и израильтянами должно строиться на ранее принятых решениях в рамках ООН. Это стало первой официальной реакцией России на заявление Дональда Трампа об изменении позиции США по проблеме статуса Иерусалими.

Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения, ситуацию в ближневосточном регионе и, в частности, в Сирии.

Ранее в тот же день Путин побывал на российской базе Хмеймим в Сирии, где заявил о начале возвращения российских войск на родину.

Из Сирии Путин отправился в Каир, где провёл переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Оба лидера согласились о возможности возобновить прямое воздушное сообщение между двумя странами, прерванное в 2015 году. Тогда над Синаем был взорван российский пассажирский самолёт, погибли более 200 человек.

Западная пресса и политики, комментируя действия России на Ближнем Востоке, отмечают усиление роли Москвы. Так, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, говоря о российском влиянии в ближневосточном регионе, отметил: «Раз никто не собирается определять будущее Сирии, это будет делать Россия. Кремль готов платить «налог на великодержавие»».

Фото — Голос Америки