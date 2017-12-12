«Что значит – будем тратить как получится?»: Правительство берет кредит в размере $40 млн на расходы по необходимости

В парламенте обсуждается вопрос о ратификации кредитного соглашения между Республикой Армения и Азиатским банком развития. Замминистра финансов Армении Армен Айрапетян сообщил, что получение кредита позволит обеспечить финансовую стабильность. Кредиты по бюджетной поддержке также включают меры, которые обсуждаются с кредитной организацией. Сумма кредита составляет 40 миллионов долларов. «Это срочно, потому что правительство должно привлечь кредит до конца 2017 года, срок погашения – 15 лет, а 3 года – льготный период», – отметил он.

Вице-спикер НС РА Микаел Мелкумян и депутат фракции «Елк» Артак Зейналян поинтересовались, на что будут потрачены эти 40 миллионов. Заместитель министра ответил, что бюджетные кредиты не имеют плана расходов, и привел пример семейного бюджета, когда берут потребительский кредит, и какие расходы будет необходимо сделать в этот момент – на еду, одежду, на то и тратят. Мелкумян ответил: «Я очень сожалею по поводу такого вашего ответа».

Он напомнил, что 2018 год – это последний год, после которого должен состояться переход к стопроцентному программному бюджетированию, и поэтому поднял вопрос: «Что значит – будем тратить, как получится?».

Депутаты попросили ответить, что до этого брались многочисленные кредиты под бюджет, и как они были потрачены? Заместитель министра сказал, что имели места потрясения в обменном курсе, и так как у нас не было «подушки», чтобы подстелить для смягчения давления, использовали долг, благодаря которому создали стабильную макроэкономическую среду. Что бы произошло, если бы они этого не сделали, Айрапетян сказал: «У страны было бы неопределенное будущее с неопределенными экономическими последствиями. Все это было направлено на стабилизацию основ нашей экономики. Мы страна, находящаяся в состоянии войны, и это [стабильность] очень важно для нас».