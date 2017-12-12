«Или вы страдаете каким-то мазохизмом, или вы не знаете, какие правила игры справедливы»: Наира Зограбян – Вардану Арамяну

В Национальном Собрании Армении сегодня состоялась внеочередная сессия, созванная правительством, на которой министр финансов Вардан Арамян представил изменения и дополнения, предлагаемые к законам «О налоге на прибыль», «О бюджетной системе», «Об акционерном обществе» и Гражданскому кодексу Республики Армения.

От имени фракции «Елк» Артак Зейналян выразил недовольство тем, что правительство выдвинуло важные законодательные акты в одном законе и выносит их на обсуждение в срочном порядке, поэтому они будут голосовать против него.

Депутат фракции «Царукян» Микаел Мелкумян также проявил недовольство тем, что новый Налоговый кодекс только вступает в силу, и при его разработке год назад Вардан Арамян уже был министром финансов: «О чем вы думали тогда, что представляете в парламент радикальные изменения только сейчас? Вы тогда говорили, что все просчитано, и не успел еще закон вступить в силу, вы снова предлагаете внести радикальные изменения. Вам сначала следовало бы серьезно подумать, и только потом представлять нам этот новый пакет».

Вардан Арамян в своем ответе сослался на слова премьер-министра, что принимаемый кодекс не высечен на камне навечно, и если будет найден вариант, который облегчит положение предпринимателей, они не могут его не принять. «Это предложения со стороны бизнесменов, которые мы обязаны обсудить и представить в надлежащей форме. Я не признаю того подхода, что если закон принят, то к нему больше нельзя прикасаться».