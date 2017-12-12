«Или вы страдаете каким-то мазохизмом, или вы не знаете, какие правила игры справедливы»: Наира Зограбян – Вардану Арамяну

В Национальном Собрании Армении сегодня состоялась внеочередная сессия, созванная правительством, на которой министр финансов Вардан Арамян представил изменения и дополнения, предлагаемые к законам «О налоге на прибыль», «О бюджетной системе», «Об акционерном обществе» и Гражданскому кодексу Республики Армения.
От имени фракции «Елк» Артак Зейналян выразил недовольство тем, что правительство выдвинуло важные законодательные акты в одном законе и выносит их на обсуждение в срочном порядке, поэтому они будут голосовать против него.
Депутат фракции «Царукян» Микаел Мелкумян также проявил недовольство тем, что новый Налоговый кодекс только вступает в силу, и при его разработке год назад Вардан Арамян уже был министром финансов: «О чем вы думали тогда, что представляете в парламент радикальные изменения только сейчас? Вы тогда говорили, что все просчитано, и не успел еще закон вступить в силу, вы снова предлагаете внести радикальные изменения. Вам сначала следовало бы серьезно подумать, и только потом представлять нам этот новый пакет».
Вардан Арамян в своем ответе сослался на слова премьер-министра, что принимаемый кодекс не высечен на камне навечно, и если будет найден вариант, который облегчит положение предпринимателей, они не могут его не принять. «Это предложения со стороны бизнесменов, которые мы обязаны обсудить и представить в надлежащей форме. Я не признаю того подхода, что если закон принят, то к нему больше нельзя прикасаться».
В свою очередь депутат блока «Царукян» Наира Зограбян напомнила, что, когда обсуждался налоговый пакет, они указывали, что вносятся проблематичные изменения, но правительство не хотело об этом слышать. «Вы думали, что только вы умные и понятливые, а сидящие здесь люди ни в чем не разбираются. Ну, если вы такие умники, то чего снова приносите правки к закону, который еще не успел даже вступить в силу? Или вы страдаете каким-то мазохизмом, или вы попросту не знаете, какие правила игры справедливы, или же вы каждый раз пытаетесь приспособить правила игры к своим внутренним правилам. Неприемлемо в таком ускоренном режиме просто компостировать законы, и идти дальше, потому что это просто надоедает людям, сидящим в зале».