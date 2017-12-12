Серж Саргсян фактически становится стороной процесса ликвидации или не ликвидации коррупции в общинах – «Жоховурд»

Возможно, настало время особенно для представителей гражданского общества пересмотреть свой подход. Серж Саргсян объявил, что после новогодних праздников подход изменится, или, другими словами, все, что до этого успели натворить главы общин остается в прошлом, и отныне они больше не смогут забирать себе деньги жителей. Хорошо. Это означает, что в следующем году компании, аффилированные с главами общин, не должны участвовать в закупках товаров и услуг общин. Хочет сказать, что если представители гражданского общества или журналисты раскроют новые такие случаи, то Серж Саргсян будет обязан дать ход этому факту, привлекая данного главу общины, как минимум, к политической ответственности. То есть, он будет обязан распорядиться правительству уволить с должности лидера данного сообщества.

Однако эта тактика может быть эффективной, если факты в письменной форме будут лично представлены Сержу Саргсяну.

Таким образом, Серж Саргсян фактически становится стороной процесса ликвидации или не ликвидации коррупции в общинах.

Естественно, как всегда, он не выполнит своего обещания, и в этом случае общественная организация, представившая факты в письменной форме может потребовать в судебном порядке, чтобы он выполнил свое обещание. Суды откажутся принимать такие иски. Однако, все равно, в результате всего этого будет создана документальная база, в которой будут задокументировано, сколько коррупционных фактов было представлено Сержу Саргсяну, и он не дал им хода, не сдержав своего слова.

Одним словом, будет создана ситуация, когда Сержу Саргсяну придется делать выбор между тем, чтобы быть хозяином своих слов или стать лжецом, с документальным подтверждением. Изменят ли представители гражданского общества свой традиционный подход и выберут ли вышеуказанную тактику или нет, покажет время.

Ваагн ОВАКИМЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»