Экс-депутат – о Хосрове Арутюняне и Акобе Акобяне. «Оба должны понести персональную ответственность» – «Грапарак»

Интервью с бывшим депутатом Гамлетом Арутюняном

– Ваш соратник по партии Акоб Акобян заявил, мол, какая разница для бедных, дорого или дешево стоит масло и мясо…

– Я не могу позитивно отнестись, потому что это высказывание, по моему глубочайшему убеждению, недостойно для главы социальной комиссии. Особенно для него.

– А для представителя правящей партии, которая должна нести ответственность за возможность покупать мясо и масло?

– Знаете, в Республиканской партии так много случайных людей выдвинуты на должности, что, что это не является точкой зрения нашей партии, а людей, которые живут в роскоши, и, естественно, не в состоянии понять положение бедных. Поэтому я не всех воспринимаю в качестве своих соратников по партии и особенно тех, кто не живет чаяниями народа. Конкретно для меня не имеет значения, какую именно партию представляет этот человек. У меня есть эти принципы, и я руководствуюсь ими в своей жизни.

– Вы не считает, что РПА должна извиниться перед народом за слова Акоба Акобяна?

– Нет, партия должна только принять меры. Я не знаю, что она может предпринять, но партия должна обязательно продемонстрировать свое отношение, будь то партийный совет, или исполнительный орган. Ведь оставить это просто так нельзя, с таким безответственным заявлением выступил один из ответственных членов партии.

– Как же так вышло, что с безответственным заявлением выступил человек, чуть ли не сто лет являющийся республиканцем?

– Я не думаю, что Акоб Акобян – республиканец со столетним стажем. Получше изучите его биографию. Кроме того, будь то даже «столетний» республиканец, таково мое мнение, вы спросили, и я ответил. Какая разница, сколько лет кто-то в партии? Это мое отношение не только к Акобу Акобяну, но и ко всем, особенно к тем людям, которые не входят в тяжелое положение народа. То же самое касается и Хосрова Арутюняна, а он ведь не республиканец. Я даже не понимаю, какую партию он представляет. И те, кто столь легко становятся депутатами парламента, так же легко относятся к словам и мыслям. Поэтому оба должны понести персональную ответственность.

Ани БАГДАСАРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»