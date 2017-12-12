Политической повестки пока нет

В 2013 году организованный Порошенко «Евромайдан» (если глубоко вдуматься, насколько противоречивое название) увенчался успехом, а то, что предпринял в эти дни Саакашвили, на мой взгляд, имеет мало шансов на победу. И дело не в том, что нынешний президент Украины более пристойный человек или более пламенный революционер, чем бывший лидер Грузии. Мне кажется наоборот. И, кстати, заслуги Саакашвили перед его родиной, Грузией, даже со всеми недостатками этого деятеля, бесспорны.

Я считаю, что проблема заключается в наличии и отсутствии политической повестки. Интеграция в европейскую семью – это политическая повестка, которую в 2013 году поддержали многие группы украинского общества: средний класс, бюрократия, интеллигенция, молодежь, националистические круги, которые в некоторых частях Украины обладали достаточным влиянием. Что произошло с Порошенко после прихода к власти, иной вопрос – это тема отдельного разговора. Но как в Армении, так и в Украине ненависть обозленных люмпенов в отношении грабительской власти, желание избавиться от них, стремление все громить и крушить не представляет собой повестку, это эмоции, политическое значение которых эквивалентно ядовитым записям в интернете.

Основным инструментом политического популизма (но не повестки) является борьба с коррупцией. «Вы бедны, а они богаты, потому что они съели ваши деньги», какой другой тезис может быть роднее сердцу люмпена? Саакашвили играет эту роль с присущим ему артистизмом и с использованием проверенных и проработанных уловок. Все в этом плане прекрасно, но если к борьбе не присоединяются активные, как говорят, «пассионарные» слои общества, вся энергия революционного паровоза уйдет в громкий гудок.

Запад явно недоволен Порошенко (который, как выяснилось, является обычным постсоветским олигархом), и стремится привести Украину в равновесие. Саакашвили в какой-то мере может сыграть в этих процессах роль катализатора. Но Украина не Грузия – разные масштабы, разная сложность проблем, в конце концов, разная значимость этих стран для России и Запада. Так что, трудно ожидать, что в этой стране быстро произойдут положительные изменения, не умаляя, конечно, того, что было сделано в последние годы.

А совершить революцию с пенсионерами и безработными вряд ли удастся.