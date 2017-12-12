В соглашении Армения-ЕС нет той экономической составляющей, которая «вытащила бы Армению из болота ЕАЭС»

Радио Азатутюн. Депутат оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Мане Тандилян убеждена, что Россия и другие государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «очевидно» были согласны на заключение соглашения между Арменией и Евросоюзом, потому что в нем отсутствует та экономическая составляющая, которая вытащила бы Армению из «болота ЕАЭС».

«Отношения, которые мы устанавливаем с Евросоюзом по этому документу, мы на самом деле могли установить и без него. Те реформы, которые мы провели бы, в конце концов, получили бы поддержку ЕС. Этим документом эти отношения просто получили правовой вид, также есть реформы, при проведении которых ЕС окажет Армении финансовую поддержку.

Мы знаем, что Армении в 2017-2020 гг. будет предоставлено содействие в размере порядка 170 млн евро. Ежегодно это составляет чуть больше 50 млн евро. Для сравнения скажу, что Грузии, подписавшей Соглашение об ассоциации, ежегодно предоставляется помощь в размере более 100 млн евро, благодаря чему эта страна может проводить реформы и развиваться.

В этом и состояла наша критика того, что это не то «и-и», которое нам представляют власти, потому что, по сути, на жизнь и благосостояние граждан непосредственное влияние оказывают экономические компоненты, а они [в нынешнем документе] весьма уступают тем, которые были в Соглашении об ассоциации, если не сказать, что их вообще нет», — в беседе с Радио Азатутюн сказала депутат, отметив, что документ на самом деле нацелен на развитие демократии, прав человека, судебных институтов и в этом смысле это серьезный документ, «если будет проявлена политическая воля, и мы пойдем по пути содержательных реформ».

Между тем, по мнению Тандилян, жизнь показывает, что в Армении «реформы носят формальный характер». «Ярким доказательством тому являются проведенные в Ванадзоре выборы в органы местного самоуправления», — добавила она.

Фото — Радио Азатутюн