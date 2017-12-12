Гаро Пайлан ответил Эрдогану: власти Турции уже 8 лет торпедирует выборы Константинопольского патриарха ААЦ

Депутат парламента Турции армянского происхождения от курдской «Демократической партии народов» (HDP) Гаро Пайлан осудил заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно того, что мусульманское меньшинство Греции до сих пор не может выбрать Верховного муфтия (высшее духовное лицо у мусульман).

Как сообщает Panorama.am со ссылкой на издание Ermenihaber.am, депутат Г. Пайлан в микроблоге Twitter написал: «Он говорит, что мусульмане Западной Фракии (Греция) до сих пор не могут выбрать Верховного муфтия. Я со своей стороны добавлю следующее. Руководство Турции уже на протяжении 8 лет препятствует армянской общине в вопросе избрания предводителя Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви. Религиозные школы закрыты. Статуса патриарха – нет. Мне перечислять дальше?».

Источник напоминает, что Эрдоган в Греции выступил с рядом скандальных заявлений. В частности, он отметил, что подписанный в 1923 году Лозаннский мирный договор должен быть пересмотрен. Напомним, Лозаннский мирный договор 1923 года – один из основных итоговых документов Лозаннской конференции 1922-1923, подписанный Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Королевством сербов, хорватов и словенцев, с одной стороны, и Турцией – с другой, заменивший Севрский мирный договор 1920 года и установивший новые границы Турции, юридически оформив распад Османской империи; договор провозглашал мир между Турцией и странами Антанты. Турция сохранила за собой Восточную Фракию, Смирну и другие территории, отторгнутые от неё по Севрскому мирному договору 1920 года. В то же время, Турция отказалась от претензий и утратила контроль над Аравией, Египтом, Суданом, Триполитанией, Киренаикой, Месопотамией, Палестиной, Трансиорданией, Ливаном и Сирией, островами в Эгейском море (вкл. Лемнос, Самотраки, Лесбос, Хиос, Самос, Икария). Граница во Фракии была установлена по линии реки Марица).

Отметим, 2 июня с.г. местоблюститель Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви – архиепископ Гарегин Бекчян прибыл в Стамбул и приступил к работе по подготовке выборов патриарха. В октябре архиепископ Гарегин Бекчян в рамках подготовительных работ направил письма представителям духовенства, имеющим право выдвинуть свои кандидатуры на выборах Константинопольского патриарха ААЦ. Согласно сообщению, выдвинуть свою кандидатуру на выборах Константинопольского патриарха ААЦ могут лишь те представители духовенства, которые родились в Турции или чьи семьи из Турции. Этому требованию удовлетворяют данные 11 кандидатов, в том числе архиепископа Арама Атешяна, а также самого Гарегина Бекчяна. Своим письмом Г. Бекчян намерен был уточнить позиции этих 11 представителей армянского духовенства касательно выборов патриарха. Однако вскоре после этого процесс зашел в тупик. Дело в том, что администрация Стамбульской провинции в установленные сроки никак не отреагировала на письмо организаторов выборов Константинопольского патриарха. Наряду с этим в общине распространялись сведения о том, что власти Турции не признают Бекчяна в качестве местоблюстителя. В частности, об этом заявил председатель Совета попечителей армянской больницы Святого Спасителя («Сурб Пркич») в Стамбуле Петрос Шириноглу. По его словам, причина такого отношения государства – интервью, которое Бекчян дал одной из немецких газет в 2016г.

Напомним, в феврале 2017г. армянская община Турции было глубоко возмущена тем, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем Совета попечителей армянской больницы Святого Спасителя («Сурб Пркич») в Стамбуле Петросом Шириноглу. В ходе встречи собеседники обсудили вопрос, связанный с избранием патриарха Константинопольской патриархии ААЦ. Эрдоган отметил, что данным вопросом займутся после того, как состоится конституционный референдум. П. Шириноглу на встрече с турецким лидером отметил, что якобы 99% представителей армянской общины Турции не разделяет точки зрения депутата Великого Национального Собрания (ВНСТ – TBMM, парламент) Турции Гаро Пайлана относительно Геноцида армян в Османской империи 1915 года.

Один из представителей армянской общины Турции Татьес Бебек, выражая недовольство встречей Шириноглу и Эрдогана, сказал: «Постоянно создаются те или иные предлоги, в результате чего выборы патриарха Константинопольской патриархии ААЦ никак не проводятся. Более того, сейчас в процесс включен президент Турции. Это еще один прекрасный повод, чтобы отвлечь общественность от решения данного вопроса». А издаваемая в Турции армянская еженедельная газета «Акос» обратилась к заявлению Эрдогана: «Мало того, что армянскую общину заставляют ждать неопределенное время, так еще и оставляют решение данного вопроса на усмотрение Эрдогана».

Отметим, Константинопольский патриарх, архиепископ Месроп Мутафян с 2008г. страдает тяжким недугом – болезнью Альцгеймера, вследствие чего его на никогда не существовавшем посту «наместника» Константинопольской патриархии ААЦ заменял архиепископ Арам Атешян. Выборы нового патриарха откладывались по разным поводам, а легитимно избранный местоблюститель Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви – архиепископ Гарегин Бекчян – не имел возможности занять свой пост. 24 мая с.г. СМИ сообщили, что архиепископ Арам Атешян подал в отставку с поста наместника Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви. Добавим, что армянская община в Турции не раз требовала отставки Арама Атешяна.