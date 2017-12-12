Ядерная угроза из Крыма: пойдет ли Россия на шантаж? — конференция в Вашингтоне

Крым.Реалии. Ксения Кириллова. Один из элементов российской «гибридной войны» – ядерная угроза, исходящая из Крыма. Об этом заявил президент фонда «Потомак» Филипп Карбер на конференции «Столетие украинской борьбы за независимость», прошедшей в Вашингтоне 7-8 декабря. Конференция была посвящена истории украинских вооруженных сил, но эксперты говорили и о нынешних событиях, в первую очередь – о российском вторжении в Крым и на Донбасс.

Есть информация, что из России в Крым перебрасывают ядерное оружие, пояснил Филипп Карбер в комментарии Крым.Реалии.

«Я считаю, что это вполне вероятная гипотеза. Другое дело, что я не могу читать мысли россиян, и потому мне трудно предсказать, готовы ли они использовать его. Вполне возможно, что они рассматривают это лишь как политически выгодную возможность шантажировать Запад. Но мы не должны исключать никаких вероятностей», – заявил он.

Научный сотрудник программы международной безопасности Belfer Center в школе Кеннеди Гарвардского университета Марианна Будджерин также не исключает наличие ядерного оружия в Крыму.

«Деталей по поводу ядерного оружия в Крыму не так много. Мы знаем, что оно было там во времена Советского Союза. Во время развала СССР Москва настаивала, чтобы Черноморский флот входил в стратегические ядерные силы СНГ. После подписания Россией договора аренды Севастопольской военной базы, примерно в 2001-2002 годах, находившуюся там авиатехнику заменили на более новые образцы. В том числе Су-24, – бомбардировщики двойного назначения, которые могут использовать как с обычными, так и с ядерными вооружениями», – рассказала эксперт Крым.Реалии.

Марианна Будджерин рассказывает, что после обновления россиянами техники украинская сторона настаивала на проведении инспекции.

«Одна инспекция все же была проведена, однако украинцам показали далеко не все. К тому же, это касается только авианосителей. Не стоит забывать и про подводные лодки, которых на момент распада Союза насчитывалось восемнадцать. Их украинской стороне не показывали. Тем не менее, точных данных о наличии или отсутствия ядерного оружия в Крыму у нас нет», – подчеркивает она.

По мнению эксперта, стратегическая мотивация российской стороны сейчас не ясна.

«Смысл ядерного оружия заключается не в том, чтобы его применять, а в том, чтобы изменять расчеты противника, то, насколько тот готов идти на риск. Если оно (оружие – КР) находится в Крыму, Москва должна заявить об этом, чтобы противник знал – тогда сработал бы механизм его сдерживания. Возможно, эта информация появится по завершении проводимого сейчас Россией обновления вооружений. То, что мы ничего не знаем об этом, показывает, что пока Россия не готова использовать ядерное оружие в политическом плане», – говорит Будджерин.

Участники конференции говорили и о причинах фактического развала украинской армии, что привело к аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. По словам первого министра обороны Украины Константина Морозова, главная причина – советский менталитет, в первую очередь – в высших эшелонах власти.

«С начала 90-х годов Украина начала активно сотрудничать с НАТО и участвовать в совместных с Альянсом миротворческих операциях на Балканах, в Африке, Ираке и Афганистане. В Киеве открылся Центр информации и документации НАТО, появилась Миссия Украины при НАТО. Однако советская ментальности продолжала доминировать и в парламенте, и в воинском командовании. Власти старались не раздражать Москву, и политики продолжали твердить, что «в НАТО нас не ждут». Проводилась мысль, что украинцы являются партнерами с НАТО и братьями с Москвой, а раз так, то Украине в принципе не от кого защищаться, а потому и армия не нужна», – пояснил он.

Эту же информацию подтвердил экс-заместитель министра обороны Украины, председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Леонид Поляков. Согласно его данным, с 2006 года украинская армия не получала достаточного финансирования. В 2007 году из запланированных 1135,3 миллионов гривен выделили только 682 миллиона, в 2009-м – 486 из 2342. Количество военнослужащих к 2013 году тоже снижалось.

«В феврале 2014 года украинская армия была менее впечатляющей, чем в 1995 году, – говорит он. С 1991 года количество военной техники сократилось в 4-5 раз, армия почти не модернизировалась, а состояние ее боеготовности было плачевным. Общее количество боеспособных войск и снаряжения в сухопутных войсках Украины составляло 80 000 человек, 775 танков, 51 вертолет, менее 1000 артиллерийских орудий и 2 280 бронетранспортеров. Но из-за отсутствия подготовки, нехватки военной техники и обмундирования и их плохого состояния количество готовых к бою военнослужащих оценивалось 6000 в человек».