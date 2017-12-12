МИД Арцаха прокомментировал намерение городского совета Гонолулу установить отношения со Степанакертом

Комментарий начальника Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах Артака Нерсисяна агентству Artsakhpress

Вопрос: Согласно распространенной в прессе информации в начале декабря, член городского совета Гонолулу Кимберли Маркос Файн сообщила, что они намерены установить дружественные отношения со Степанакертом. Как Вы прокомментируете эту новость?

Ответ: Приветствуем намерение городских властей Гонолулу установить дружественные отношения и деловые связи со Степанакертом в различных областях.

Установление подобных отношений внесет большой вклад в развитие и расширение сотрудничества между Арцахом и американским штатом Гавайи. Налаживание двусторонних связей является одним из приоритетов нашей внешнеполитической повестки. Власти Арцаха продолжат усилия по расширению децентрализованного сотрудничества с зарубежными странами и осуществлению совместных практических программ в различных сферах.

Гонолулу является столицей и самым крупным городом американского штата Гавайи с населением более 350000 человек. 29 марта 2016 г. Палата представителей штата Гавайи приняла резолюцию о признании Республики Арцах, а 20 апреля окружным и городским Советом Гонолулу была принята еще одна резолюция, в которой поддерживаются продолжительные усилия Республики Арцах и ее властей по гарантированию прав граждан Арцаха.

Пресс-служба МИД Арцаха

На фото — панорама города Гонолулу (штат Гавайи, США)