«Газпром», «Веолия джур» и «ЭСА» должны быть максимально готовы к авариям в новогодние праздники: Мэрия Еревана

В ходе состоявшегося 11 декабря в мэрии Еревана очередного рабочего совещания всем управлениям аппарата и находящимся в ведомстве мэрии подразделениям мэр Тарон Маргарян поручил установить круглосуточное оперативное дежурство в праздничные дни.

В частности, для обеспечения быстрого реагирования на вопросы граждан в праздничные дни, мэр поручил секретарю аппарата составить график круглосуточного дежурства структурных подразделений мэрии в административных зданиях, расположенных по адресам ул. Аргишти 1 и ул. Бюзанда 1/3. Аналогичное поручение было также дано руководителям административных районов столицы.

С целью обеспечения бесперебойной работы служб жизнеобеспечения мэр поручил координирующим ответственным лицам работать в тесном сотрудничестве с компаниями «Веолия джур», «Газпром Армения» и «Электрические сети Армении» и в случае аварийных ситуаций оперативно решать проблемы.

Ответственным лицам служб здравоохранения и скорой помощи мэр также поручил обеспечить оперативное дежурство и усилить контроль в муниципальных медучреждениях. Дежурство также будет установлено в образовательных учреждениях, для обеспечения бесперебойной работы систем водо- и электроснабжения.

Принимая во внимание активное передвижение граждан в праздничные дни, мэр Тарон Маргарян поручил установить строгий контроль за работой общественного транспорта. Ответственным лицам было поручено установить строгий контроль за своевременным вывозом мусора и работами по санитарной очистке. Поручено также обеспечить бесперебойное уличное освещение.

Пресс-служба Мэрии Еревана