Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:33 | Декабрь 12 2017
12:33 | Декабрь 12 2017

Олимпийский комитет РФ: российские спортсмены готовы участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Олимпийский комитет РФ: российские спортсмены готовы участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Российские спортсмены готовы участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета России (ОКР). Спортсмены утверждают, что их решение «продиктовано не личными карьерными амбициями», а желанием выступить за свою родину, за своих родных и близких, передает Радио Свобода.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. В МОК на основании двух расследований сочли доказанным фактом, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. По решению МОК также был дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Бывшего министра спорта, вице-премьера России Виталия Мутко пожизненно лишили права присутствовать на Олимпиадах. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Кремль не будет препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде-2018 без государственных символов. По словам Путина, российские власти «сами дали повод» для решения о дисквалификации сборной страны.

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Рубрики: Спорт

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