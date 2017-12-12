Министр предложил делегации компании NOKIA создать в Армении научно-исследовательскую лабораторию

Министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян 11 декабря принял делегацию компании «NOKIA» во главе с директором Nokia по управлению сотрудничеством с Европой, Ближним Востоком и Африкой Олафом Шульцем. Приветствуя гостей, министр выразил надежду, что вскоре компания «NOKIA» будет представлена в Армении не только в сфере телекоммуникаций, но и в цифровой инфраструктуре.

Олаф Шульц представил министру программы, осуществленные компанией за последний период, подчеркнув, что они включают в себя также сферу цифровой экономики. Министру были представлены также рамки перспективной деятельности компании в Армении и те программы, в направлении которых ведется работа.

Министр Мартиросян предложил представителям компании «NOKIA», помимо торгового представительства, создать в Армении научно-исследовательскую лабораторию (R&D), учитывая наличие высококвалифицированных специалистов и необходимых предпосылок. Ваан Мартиросян также выразил желание, чтобы компания приняла участие также в программе по внедрению в Армении сети 5G.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе опыт «NOKIA» по внедрению цифровой транспортной системы.