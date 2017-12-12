Наше общество является обществом стереотипов, и очень важно, чтобы журналисты сломали эти стереотипы: Аветик Ишханян

В Армении 10 декабря, в Международный день защиты прав человека, впервые была проведена не имеющая прецедента церемония награждения победителей конкурса политического искусства «ЦЕЦ», организованная по инициативе www.MediaLab.am и политического сатирического журнала «Цец» («Моль»). Цель конкурса состояла в том, чтобы воздать почести артистам, общественным деятелям и гражданским активистам, имеющим политическую позицию.

На конкурс было представлено около 45 заявок, лучшие из которых получили свои «Моли».

«Мы не даем оценок, что это не конкурс по оценке, мы хотим воздать почести, поаплодировать и поблагодарить тем людям, кто не побоялся высказать свою точку зрения и использовать искусство в пользу гораздо более важной цели. Искусство – это могучий инструмент и сила, с помощью которых можно решать множество проблем», – сказала во время открытия церемонии, основатель и редактор «Медиалаб» и сатирического журнала «Цец» Марианна Григорян.

В категории визуальных искусств (живопись, стрит-арт, видеоматериал, карикатуры) были вручены 2 премии и 1 поощрительный приз. Поощрительного приза удостоилась Арпи Балян за выставку «Я говорю с тобой, а ты не слушаешь».

Серебряная «Моль» была присуждена Микаелу Маргаряну (МиКо) за песни и видеоклипы «Человек-список» и «Это не мой дядя». Призер получил серебряный значок «Моль» и денежный приз.

Главную награду получил Сергей Даниелян за онлайн-телецикл «Q1». Победителю вручили выплавленную из латуни статуэтку моли на пьедестале из обсидиана и денежную награду.

В номинации «Текст» (публицистика, колумнистика, аналитика, проза, поэзия) были вручены три премии.

Серебряная «Моль» была присуждена писателю и публицисту Ваграму Мартиросяну за публицистические статьи. Серебряной «Моли» удостоился также писатель Армен Айастанци за роман «Родина: флаг». Призерам были вручены серебряные значки «Моли» и денежные призы.

Главную награду «Моль» получил журналист и публицист Мгер Аршакян за свои публицистические статьи. Победитель получил выплавленную из латуни статуэтку моли на пьедестале из обсидиана и денежную награду.

В категории «Акция, музыка и театр» (включая перформанс и т. д.) также были присуждены три премии.

Серебряной «Молью» был награжден правозащитник, публицист Зара Ованнисян за гражданскую позицию и активность.

Серебряную «Моль» также получила театральная труппа «Уклон» и режиссер Нанор Петросян за представление «Пересказ».

Призеры были награждены серебряными значками «Моль» и денежными премиями.

Главную награду «Моль» получил Артак Геворгян за гражданский активизм и акцию «Картонный танк». Победителю вручили выплавленную из латуни статуэтку моли на пьедестале из обсидиана и денежную награду.

«Я приветствую инициативу «Медиалаба» и журнала «Цец» за решение столь важной проблемы – ломки стереотипов. Наше общество является обществом стереотипов, и очень важно, чтобы журналисты сломали эти стереотипы. Это тяжкий труд, но очень важный. Я восхищаюсь этими карикатурами и этой работой», – сказал член жюри, председатель Армянского Хельсинкского комитета, правозащитник Аветик Ишханян.

Церемония награждения состоялась в Пресс-клубе «Статья 3», где инициаторы организовали также выставку-прачечную карикатур.

В мероприятии приняли участие актеры, правозащитники, общественные деятели и НПО, действующие в разных сферах.

Фото – Ани Геворгян

MediaLab.am