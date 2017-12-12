Гамлет Петросян: «Армения оказалась в списке самых бедных стран мира, и это напоминает средневековье» — видео

Вчера 11-го декабря в Пресс-клубе «Тесакет» состоялась встреча с руководителем работающей в Арцахе археологической группы Гамлетом Петросяном, который долгие годы преподает в университете «Культура бедности».

Он рассказал о культуре бедности, которая характерна для ряда стран и отметил, что у нас очень часто путают обеднение по экономическим, политическим причинам с культурой бедности. «Это разные вещи. Культура бедности характерна для бедных обществ и является составным элементом общественного развития. Культура бедности вещь жестокая. Это – когда бедность заставляет себя репродуцировать, это образ жизни, которому присущи безразличие, безответственность, отсутствие воли, отсутствие ответственности за семью», – сказал археолог.

Гамлет Петросян считает опасным то, что власти привыкают к мысли, что бедность является составляющей частью нашей жизни, и что бедные – это не те люди, которые обеднели в силу разных жизненных обстоятельств, но похожи на всех, а так категория граждан, которая уже отклонились от общего процесса общественного развития. Археолог отметил, что он имеет в виду высказывания, допущенные некоторыми депутатами парламента в последнее время относительно неплатежеспособной прослойки населения и ее рациона, что удостоилось бурной реакции общества.

«Независимо от того, какой из депутатов какие должен использовать термины, и насколько он должен быть осторожен в высказываниях, их философия схожа – у нас есть бедняки… которые не похожи на остальных», – подвел итог докладчик.

Затем он добавил: «Циничные подходы властей Армении показывают, куда мы движемся на самом деле… К сожалению, в некоторых рейтинговых шкалах Армения оказалась в списке самых бедных стран мира, и это напоминает средневековье… Армянское общество не должно смиряться со всем этим, с этим нельзя смиряться».