«Заявления Сержа Саргсяна могут осуществиться»

«Не лезьте в экономику, не покровительствуйте отдельным направлениям экономики, высшие должностные лица не имеют право заниматься экономикой, отрежьте ее, сделайте ее независимой, и вы увидите, как результаты за короткий промежуток времени утроятся», – это совет депутата от блока «Царукян» Сергея Багратяна президенту Сержу Саргсяна и премьер-министру Карену Карапетяну.

Он сообщил вчера, что свой призыв передал премьер-министру в виде предложений.

Выступая вчера перед журналистами в парламенте с комментариями относительно субботней речи президента страны, в которой тот упомянул о том, что через несколько лет мы достигнем ВВП в 10 тысяч долларов на душу населения, Сергей Багратян сказал, что это его не удивляет.

Он считает, что это возможно, но только в том случае, если прислушаются к его призыву, так как он считает развитие возможным только в условиях свободной экономической конкуренции. Более того, он считает, что в этом случае можно ожидать и реэмиграцию населения:

«И тогда все вернутся. А сейчас я не вижу таких предпосылок. Правительство не в состоянии обеспечить свободную экономическую конкуренцию, это определенно. Решение должна принять и приступить к делу высшая власть страны во главе с президентом, открыть поприще для деятельности, и страна придет в порядок».