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15:48 | Декабрь 12 2017

Заявление президента для главы Минфина Вардана Арамяна «является указанием»

Заявление президента для главы Минфина Вардана Арамяна «является указанием»

«Если вы хотите рассчитывать на высокий экономический рост, то нужно проводить гораздо более быстрые реформы», – таково мнение министра финансов Армении Вардана Арамяна об указании президента Сержа Саргсяна, данное им вчера в своих оценках.

Выступая в субботу на конференции, посвященной органам местного самоуправления и территориального управления, президент Армении Серж Саргсян, в частности, отметил: «Через несколько лет мы достигнем показателя ВВП на душу населения соответствующего 10 тысячам долларов. Это предполагает новое качество инфраструктур и общинных институтов, а также альтернативные и инновационные подходы к финансированию».

Вардан Арамян говорит, что любой показатель, обнародованный Сержем Саргсяном, он всегда воспринимает как указание, данное президентом страны. Это указание для министра означает, что «мы должны иметь более высокие показатели и приложить к этому все усилия».

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Рубрики: Экономика

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