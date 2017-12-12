Заявление президента для главы Минфина Вардана Арамяна «является указанием»

«Если вы хотите рассчитывать на высокий экономический рост, то нужно проводить гораздо более быстрые реформы», – таково мнение министра финансов Армении Вардана Арамяна об указании президента Сержа Саргсяна, данное им вчера в своих оценках.
Выступая в субботу на конференции, посвященной органам местного самоуправления и территориального управления, президент Армении Серж Саргсян, в частности, отметил: «Через несколько лет мы достигнем показателя ВВП на душу населения соответствующего 10 тысячам долларов. Это предполагает новое качество инфраструктур и общинных институтов, а также альтернативные и инновационные подходы к финансированию».
Вардан Арамян говорит, что любой показатель, обнародованный Сержем Саргсяном, он всегда воспринимает как указание, данное президентом страны. Это указание для министра означает, что «мы должны иметь более высокие показатели и приложить к этому все усилия».