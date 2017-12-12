В пограничных районах с Турцией и Сирией езиды остаются жертвами работорговли: Рустам Бакоян

Востоковед, председатель гуманитарной организации «Шамс» Рустам Бакоян встревожен тем, что с 2014 года по настоящее время продолжаются геноцидные действия в отношении езидов, но центральное правительство Ирака и Курдская автономия не предпринимают никаких шагов для предотвращения геноцида.

Выступая вчера в Пресс-клубе «Ноян Тапан» он заметил, что, несмотря на действующие международные конвенции, геноциды в XXI веке продолжаются:

«Более того, процветает даже торговля людьми. В настоящее время в плену находятся 3500 езидских женщин, девушек и детей. Террористов из террористической группировки «Исламское государство» постепенно выдавили из Ирака, и они переместили свои рынки в пограничные районы с Турцией и Сирией, где и ведут свою работорговлю езидами».