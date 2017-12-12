Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:52 | Декабрь 12 2017
14:52 | Декабрь 12 2017

В пограничных районах с Турцией и Сирией езиды остаются жертвами работорговли: Рустам Бакоян

В пограничных районах с Турцией и Сирией езиды остаются жертвами работорговли: Рустам Бакоян

Востоковед, председатель гуманитарной организации «Шамс» Рустам Бакоян встревожен тем, что с 2014 года по настоящее время продолжаются геноцидные действия в отношении езидов, но центральное правительство Ирака и Курдская автономия не предпринимают никаких шагов для предотвращения геноцида.

Выступая вчера в Пресс-клубе «Ноян Тапан» он заметил, что, несмотря на действующие международные конвенции, геноциды в XXI веке продолжаются:

«Более того, процветает даже торговля людьми. В настоящее время в плену находятся 3500 езидских женщин, девушек и детей. Террористов из террористической группировки «Исламское государство» постепенно выдавили из Ирака, и они переместили свои рынки в пограничные районы с Турцией и Сирией, где и ведут свою работорговлю езидами».

«Я учитываю важность роли армян на международной арене, и потому призываю наших братьев-армян использовать международные площадки в поддержку процесса по предупреждению продолжающегося геноцида езидов», – добавил Бакоян.

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Рубрики: Международные, Общество

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