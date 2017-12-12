Требование о сложении мандата Акобом Акобяном и Хосровом Арутюняном неуместно: Эдмон Марукян

В соцсетях требуют, чтобы депутаты от РПА Акоб Акобян и Хосров Арутюнян за свои известные оскорбительные высказывания о бедных слоях населения сложили мандаты. Вчера во время брифинга в парламенте депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян по этому поводу сказал: «Такие высказывания не могут быть чем-то оправданы. Такое поведение и высказывания в стране, имеющей столь высокий показатель бедности, невозможно оправдать ни в политическом, ни в социально-психологическом плане. Но депутата нельзя преследовать за его высказывания, если это не клевета или оскорбление в адрес конкретного лица».

Марукян считает, что сейчас неуместно требовать сложения их мандатов. Он отметил, что это именно те депутаты, которых избрали, отдав голоса за РПА:

«Пусть люди видят, за кого голосовали. Механизм отзыва депутата у нас в стране следующий – такие люди во время следующих выборов не должны набирать голосов. Но мы-то все знаем, как собирает голоса РПА. Когда в каждом марзе вы решаете избрать вашего местного авторитета, считая его «хорошим парнем», этот ваш голос достался и Хосрову Арутюняну. За счет этого вашего голоса Хосров Арутюнян и стал депутатом. Могли бы и не избирать».