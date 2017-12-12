Международное сообщество в Армении чествует правозащитников: фоторяд

Ереван, Республика Армения. Посольства США, ФРГ, Франции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении, делегация ЕС в Армении, армянский офис ООН и ереванский офис Совета Европы в ходе состоявшейся сегодня церемонии награждения представили свою оценку деятельности лиц и организаций, которые выступают в республике с позиций защиты прав человека, свободы слова, многообразия, религиозной терпимости, демократии, прозрачности, правовых реформ и стимулирования равных возможностей. Церемония стала первой инициативой международного сообщества, посредством которой с 2012 года ознаменовывают вклад активистов гражданского и политического права, государственных чиновников, представителей средств массовой информации и гражданского общества в дело продвижения в сфере прав человека. В мероприятии принимали участие представляющие Республику Армения официальные лица, иностранные дипломаты, представители гражданского общества и СМИ.

Постоянный представитель программы развития ООН в РА Бредли Бузетто вручил премию в номинации «Смелая женщина». «Во время кризисов и вооруженных конфликтов под еще большей угрозой оказываются права человека. И именно в такие моменты мы видим тех немногих людей, которые находят в себе смелость помогать другим, рискуя собственной жизнью. Госпожа Ани Балхян была одной из немногих, кто, не раздумывая, взялась за миссию по спасению человеческих жизней, помогая многим выбраться из зоны сирийского конфликта. Она оказалась смелой и после этого, в Армении, когда продолжала помогать семьям сирийских беженцев. Имею честь вручить А.Балхян награду «Смелая женщина» за ее исключительную приверженность делу содействия гуманитарной миссии, жизни людей и защите беженцев за его мужественные шаги по интеграции перемещенных семей из Сирии», — сказал господин Бузетто.

Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский вручил главе НПО «Союз информированных граждан» Даниелу Иоаннисяну награду в номинации «Стимулирование справедливости и прозрачности». «Европейский союз высоко ценит усилия «Союза информированных граждан» и Даниела Иоаннисяна по содействию демократическому и прозрачному избирательному процессу в Республике Армения», – отметил посол Свитальский.

Руководитель офиса Совета Европы в Армении Наталья Вутова вручила награду «Реформатор правительства» заместителю министра юстиции РА Вигену Кочаряну. «Господин Виген Кочарян имел значительный вклад в процесс осуществления судебно-правовых реформ. Его вклад в продвижение основных прав человека в Армении, а также укрепление эффективного диалога между правительством и гражданским обществом нельзя оставлять незамеченным. Присуждение этой награды является ярким доказательством оценки работы такого политика, как господин Кочарян и демонстрации достижений, которых он достиг. От имени Совета Европы для меня большая честь вручить эту награду господину Кочаряну»,- отметил Наталья Вутова.

Посол США в Армении Ричард Миллс вручил награду «Медиа-превосходство» редакции MediaLab. «Сегодня, больше чем когда-либо, нужно придавать важность свободе слова. В этом основа свободного и демократического обществ. Для меня большая честь вручать эту награду. Руководитель «Медиалаб» Марианна Григорян является исключительным журналистом, который всегда находит творческие и изобретательные способы рассказать о сложных темах — стремясь сделать Армению более свободной, справедливой и демократической. Очень часто они говорили людям и показывали им то, чего они не хотели слышать, и я сердечно приветствую их мужество, которое сопровождается чувством такта, юмора и высоким уровнем профессионализма», — отметил Миллз.

Вице-послом Великобритании в Армении госпожой Элисон Чик была вручена награда в номинации «Защитник свободы». «Защита свободы религии или убеждений имеет важное значение не только потому, что это само по себе является достойным принципом, но и потому, что мы убеждены в том, что общества, в которых люди могут свободно выражать свои идеи и убеждения, являются более стабильными и процветающими. Я рад объявить, что премию Свободы в этом году получила Изабелла Саргсян, в качестве оценки ее старательных усилий по содействию разнообразию, свободе мысли и религиозной терпимости»,- отметила госпожа Чик.

В этом году впервые посольства Франции и Германии вручили совместную награду — «Французско-германская премия за равные возможности», которая нацелена на чествование организаций или лиц, внесших исключительный вклад в борьбу с дискриминацией в Армении. Посол Франции в Армении Жонатан Лакот отметил: «Я горжусь тем, что посольства Франции и Германии объединились для поддержки усилий гражданского общества, направленных на продвижение более открытого общества, обеспечивающего равные возможности для всех».

Посол Германии Матиас Кислер, в свою очередь отметил: «Я рад сообщить, что для первой французско-германской награды мы выбрали НПО «Агат – центр защиты прав женщин со специальными потребностями» из Гюмри. Невероятно вдохновляет тот факт, что за последние 10 лет «Агат» реализовала более 50 проектов. Они оказали положительное влияние на более 1000 людей с ограниченными возможностями и их семьи.

Пресс-релиз Посольства США в Армении