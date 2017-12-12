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10:15 | Декабрь 12 2017

«Права должны быть защищены, независимо от территориального статуса»: в Арцахе отметили Международный день прав человека

«Права должны быть защищены, независимо от территориального статуса»: в Арцахе отметили Международный день прав человека

Защитник прав человека Арман Татоян и возглавляемая им делегация с 9 по 11 декабря находились в Арцахе в связи Международным днем прав человека.

Делегация встретилась с президентом Арцаха Бако Саакяном, на встрече с которым также присутствовал Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся защиты прав человека и сотрудничества между двумя правозащитными организациями.

В рамках визита состоялось также подведение итогов объявленного заранее конкурса для учеников 9-12 классов школ Арцаха на тему «Чем важны права человека? Реалии моей жизни и опыт Забел Есаян».

Председатель конкурсной комиссии Арман Татоян отметил важность инициативы его коллеги из Арцаха по проведению подобного конкурса. В приветственном слове омбудсмен отметил, что права должны быть защищены независимо от территориального статуса, и цивилизованный мир должен признать Арцах с его демократическими институтами.

«В этом году мы отмечаем Международный день прав человека в Арцахе. Это символично в случае Арцаха, поскольку именно  в этот день в 1991 году состоялся референдум о независимости, и в 2006 году была принята первая Конституция. Учреждение института Защитника прав человека Арцаха должно принимать независимое участие в международных встречах, а визиты международных партнеров в Арцах должны постепенно активизироваться еще больше», – сказал Арман Татоян.

В ходе своего рабочего визита защитник встретился с представителями Ассоциации малых и средних предприятий Арцаха. Обсуждались вопросы, связанные с защитой интересов предпринимателей и решением их проблем. Была достигнута договоренность о реализации совместных программ.

По окончании рабочего визита состоялась встреча с ректором Арцахского государственного университета Мануш Минасян и студентами недавно созданной юридической клиники.

Отдел по связям с общественностью офиса Защитника прав человека РА

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Рубрики: Общество, Официальные, Право

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