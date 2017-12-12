«Армяне на службе у Речи Посполитой»: уникальная выставка в Ереване – фоторяд

8 декабря в Союзе искусств «Нарекаци» открылась выставка под названием «Армяне на службе у Речи Посполитой». Она посвящена 650-летию образования армянской общины в Польше. В организации выставки поддержку оказал Фонд «Армения».

Временный поверенный в делах Посольства Республики Польша в Армении Марек Решута в своем выступлении отметил, что армяне внесли большой вклад в польскую армию, и отличались своим патриотизм. Армян, служивших в армии Польше, немало. Например, Владислав Манукевич участвовал во Второй мировой войне, Йозеф Вартанович был участником подпольной борьбы против Советского Союза, а Валерий Туманович был членом организации «Свобода и независимость» и Польского легиона.

Армяне были настолько интегрированы во все сферы общественной жизни в Польше, что помимо военной сферы они становились священниками, учеными, педагогами. В разное время живущих в Польше армян называли польскими армянами или армянскими поляками.

После всего этого вовсе не случайно, что на могилах многих польских военных установлены армянские хачкары.