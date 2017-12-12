«Гражданская платформа для мира Армения-Азербайджан» — обман: интервью с Рафаэлем Исаханяном — видео

Армянский предприниматель, экономист Рафаэль Исаханян считает обманом «Гражданскую платформу для мира Армения-Азербайджан», и не согласен с пунктами так называемого устава. Напомним, что 30 октября в Тбилиси прошел первый съезд «Гражданской платформы для мира Армения-Азербайджан», одним из сопредседателей которой был избран Р.Исаханян, кстати, без его ведома.

В интервью Aysor.am проживающий в Пятигорске Р.Исаханян рассказал, что в 2004 году он по предложению полпреда Ставропольского края посетил Азербайджан и Армению для обсуждения идеи создания возможности сотрудничества между армянскими и азербайджанскими предпринимателями.

По его словам, потом произошло убийство армянского офицера Гургена Маргаряна азербайджанским военнослужащим Рамилем Сафаровым.

«Ему потом героя дали. Какой народ — такой герой. И все сорвалось. Когда мне на этот раз позвонили, я подумал, что звонят по тому же поводу (возможность сотрудничества армянских и азербайджанских предпринимателей)», — отметил он.

Р.Исаханян отметил, что принял участие в мероприятии в Тбилиси по «Скайпу».

«Во время этого мероприятия не было высказано ни одного слова, о том, что есть устав, какие-то пункты. Они ничего не отправили. Я вот только увидел этот устав, пункты об освобождении каких-то районов. Не думаю, что это платформа мира, это имеющий под собой тайный смысл… чего — это надо еще разобраться», — сказал Р.Исаханян.

Он подчеркнул, что не знал о своем избрании сопредседателем данной платформы.

«Когда читаешь заглавие – очень хорошая вещь, но когда читаешь пункты… Если, действительно хотите мира, то можно сотрудничать в области бизнеса, спорта, культуры. Я миротворец, а освобождать какие-то районы — я не специалист. Думаю, они тоже не специалисты», — отметил Р.Исаханян.

Он также заявил, что азербайджанцы сами себе противоречат, заявляя, что в платформе нет политиков, в то время как сопредседателем с азербайджанской стороны избран член парламента.

«Я считаю себя обманутым. Но еще и надо разъяснить другим, что это обман. Сам я переживу, но там есть много обманутых», — подчеркнул Р.Исаханян.

Фото — Aysor.am