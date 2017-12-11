Суд в Киеве отпустил Михаила Саакашвили на свободу: видео

В понедельник Печерский суд Киева отказался отправлять под домашний арест экс-президента Грузии, лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Суда по обвинению в «содействии участникам преступных организаций» и «сокрытии их преступной деятельности», если таковому суждено состояться, бывший президент Грузии будет ждать на свободе, передает Радио Свобода.

Украинские правоохранительные органы считают, что Саакашвили, который за последние недели организовал в Киеве несколько многотысячных акций протеста против коррупции, незаконно получал деньги от бежавшего в Россию украинского бизнесмена Сергея Курченко. По версии следствия, политик пытался организовать государственный переворот в стране в интересах окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

С утра сторонники Михаила Саакашвили собрались у здания Печерского суда. Полиция заблаговременно усилила охрану здания: вокруг него выстроились в несколько рядов десятки спецназовцев. Во время судебного заседания прокуроры попросили судью о домашнем аресте для бывшего грузинского президента. Судья указала обвинению на нестыковки в материалах дела и отказалась ограничивать свободу Саакашвили до суда – это решение стало неожиданным для многих, но, кажется, только не для самого Саакашвили, назвавшего его «победой логики». «Система разваливается», – заявил он в своем первом комментарии после оглашения вердикта судей, добавив, что «не претендует на национальное лидерство» в Украине.

Михаила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в киевской квартире одного из его соратников и поместили в следственный изолятор Службы безопасности Украины. Оппозиционному политику инкриминируют часть 2 статьи 256 УК Украины «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. В знак протеста против своего ареста Михаил Саакашвили объявил голодовку.

Фото — Радио Свобода