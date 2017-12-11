Взрыв у автобусного вокзала в центре Нью-Йорка: задержан подозреваемый

Нью-йоркская полиция расследует обстоятельства взрыва, прогремевшего утром в понедельник вблизи автобусного вокзала Port Authority. Об этом передает Голос Америки.

Полиция подтвердила, что задержан один подозреваемый. О том, какое взрывное устройство он использовал, правоохранительные органы пока не сообщают.

Ссылаясь на источники в полиции, местные СМИ сообщили о нескольких пострадавших.

Согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате использования самодельной бомбы.

Три линии метро закрыты. Поезда, обслуживающие другие линии, не останавливаются на станции 42-я улица, расположенной в центре Тайм-Сквера (Манхэттен), пользующегося широкой популярностью среди туристов.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что президент Трамп информирован о случившемся.

Фото — Голос Америки