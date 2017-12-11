Эдвард Налбандян и представители Армянской Ассамблеи Америки обсудили общеармянскую повестку

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня, 11 декабря, председателя Армянской ассамблеи Америки (ААА) Каролин Мугар и сопредседателя совета попечителей ААА Энтони Барсамяна.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Э.Налбандян, приветствуя гостей, отметил важность плодотворной деятельности Ассамблеи в озвучивания и решения общеармянских вопросов, а также продолжительного сотрудничества с МИД Армении.

Коснулись собеседники и прилагаемых Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении мирного урегулирования карабахской проблемы, подробно обсудили вопросы общеармянской повестки.