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19:57 | Декабрь 11 2017

Эдвард Налбандян и представители Армянской Ассамблеи Америки обсудили общеармянскую повестку

Эдвард Налбандян и представители Армянской Ассамблеи Америки обсудили общеармянскую повестку

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня, 11 декабря, председателя Армянской ассамблеи Америки (ААА) Каролин Мугар и сопредседателя совета попечителей ААА Энтони Барсамяна.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Э.Налбандян, приветствуя гостей, отметил важность плодотворной деятельности Ассамблеи в озвучивания и решения общеармянских вопросов, а также продолжительного сотрудничества с МИД Армении.

Коснулись собеседники и прилагаемых Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении мирного урегулирования карабахской проблемы, подробно обсудили вопросы общеармянской повестки.

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Рубрики: Международные, Официальные

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