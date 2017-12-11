«Мы эту тенденцию категорически поддерживаем»: постпред РФ в ОБСЕ подвел итоги года по карабахскому урегулированию

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сегодня в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Вена коснулся итогов года по вопросу урегулирования карабахского конфликта.

«Этот год был исключительно важен с точки зрения ухода от опасной эскалации в регионе и постепенному восстановлению переговорной динамики. Мы абсолютно приветствовали контакты министров иностранных дел Азербайджана и Армении в течение года, которые достаточно интенсивно поработали, что позволило также интенсивно поработать и на площадке Совета министров ОБСЕ 7-8 декабря в Вене, где было принято совместное заявление тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Были и контакты сопредседателей МГ ОБСЕ с министрами двух стран, в том числе и между министрами», – сказал он.

«Всех очень обнадежили контакты президентов Армении и Азербайджана, которые 16 октября в Женеве договорились интенсифицировать переговорный процесс и идти по пути поиска компромиссных развязок узловых проблем урегулирования», – отметил Александр Лукашевич.

По его словам, ожидается, что в самое ближайшее время, возможно, в январе, министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся в очередной раз – при поддержке сопредседателей МГ ОБСЕ.

«Мы эту тенденцию категорически поддерживаем и считаем, что сопредседатели и, конечно, личный представитель действующего председателя ОБСЕ, господин Анджей Каспршик, заслуживают всяческой поддержки, и она, по сути, имеется в достаточно широком контексте в ОБСЕ, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами. К сожалению, эти противоречия помешали выйти на ряд договоренностей министров по различным аспектам деятельности ОБСЕ… Национальные интересы, конечно, превыше всего… Мы очень сожалеем, что сложившаяся ситуация пока не позволяет выходить на решения в более широком контексте, скажем, по экономической корзине, где у сторон нагорно-карабахского конфликта имеются свои взгляды»,– заявил Лукашевич.

«Но, тем не менее, тенденция этого года обнадеживает. Хочется, чтобы все это сохранилось и на будущий год. Во всяком случае, австрийское председательство передает очень хорошую эстафету итальянским коллегам с тем, чтобы поддерживать намерения сторон идти по пути поиска сложных компромиссов в сложнейших проблемах, накопившихся за эти десятилетия в нагорно-карабахском урегулировании.

Мы будем всячески содействовать в этом. Россия оставляет за собой и важнейшую функцию влияния на этот переговорный процесс и помощи нашим друзьям в Баку и Ереване – поскорее найти взаимоустраивающее решение», – добавил постпред РФ.