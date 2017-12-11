В Иране хотели бы знать, почему Россия «балует» Азербайджан

Руководствоваться только тем, что проект должен оправдать себя только экономически — неправильный подход

В политологических кругах Ирана есть мнение, что кризисы и войны в нашем регионе будут расширяться, поскольку США и РФ продолжат проявлять себя в точках напряженности. Недавно в рамках состоявшейся в Иране 13-й конференции «Ай дат сегодня» иранские политологи выразили мнение, что региональные страны, как на Кавказе, так и на Ближнем Востоке, свою силу видят в военной мощи. В то же время было отмечено, что до тех пор, пока такой подход является главным тезисом, никто не может добиться успеха в регионе, даже если удастся на короткий промежуток время продемонстрировать собственный военный потенциал.

В конференции из Армении принимали участие руководитель «Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству» Степан Григорян, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии ЕГУ Ваграм Петросян и эксперт по вопросам Ирана Армен Исраелян. Участвовавшие в конференции иранские политологи обсудили тему железной дороги Иран-Армения, заметив, что она имеет стратегическое значение для обеих сторон. Вспомнили, как в 2012 году руководители ЮКЖД заявляли, что железнодорожный проект не имеет экономического обоснования. Уже в ноябре 2015 года они выражали уверенность, что хотя и проект имеет экономическое будущее, но это все равно как «прорубить окно в стену соседнего дома». И это в том случае, когда РФ поддерживает строительство железной дороги РФ-Азербайджан-Иран. Далее, был задан вопрос Степану Григоряну — какая разница в этих двух железнодорожных проектах — с точки зрения российских политических интересов. Степан Григорян отметил, что подобные проекты, как правило, серьезного экономического результата не дают, по крайней мере, для начала. Очень часто они всего лишь создают альтернативу: «Например, нефтепровод Баку-Тбилиси-Поти, построенный Азербайджаном как экономический проект большой значимости не имел, однако это была альтернатива, которая заставила Россию считаться с Баку, Тбилиси и Стамбулом. В прошлом Азербайджан отправлял нефть в Европу через РФ, сейчас, хоть и маленькая, но альтернатива есть.

Руководствоваться только тем, что проект должен оправдать себя только с экономической точки зрения — неправильный подход. Железная дорога Иран-Армения, автомобильная дорога создают альтернативу, и от этого наши страны станут более интересны миру».

В контексте монополий политолог напомнил также про газ, отметив, что РФ Армении голубое топливо продает в два раза дороже, чем Украине, являясь стратегическим союзником Армении и будучи в состоянии войны с Украиной: «Мы сами виноваты в том, что отдали монополию «Газпрому».

Иранские политологи отмечали также, что РФ не хочет разрешения Арцахского конфликтам, поскольку является стратегическим партнером Армении, однако продает оружие Азербайджану.

Степан Григорян считает, что Тегеран проявляет весьма конструктивную позицию в карабахском урегулировании, официально заявляет, что конфликт должен быть разрешен мирным путем. «Мы благодарны за этот объективный подход»,- на конференции отметил Степан Григорян, напомнив, что в прошлом году Азербайджан попытался решить вопрос военным путем. Он обратил внимание также и на субъективную позицию Турции: «Если нужно, мы дадим оружие, будем воевать против армян, это неконструктивно». Политолог также отметил, что согласно правилам ООН, страна, граничащая с конфликтной зоной, имеет право высказать мнение о том, что туда не будут отправлены войска. «Без слова Ирана никто не имеет права вводить войска в данный регион. И неважно, речь идет о войсках НАТО, РФ или других»,- отметил Григорян.

Политолог уверен также, что народ Ирана имеет право использовать атомную энергию в мирных целях: «Тем более, что Иран добросовестно выполняет положения соглашения, подписанного с шестеркой, и страны ЕС заявили об этом. Если одна страна заявляет, что Иран не выполняет договоренности, то это ее проблема».

В целом, политолог уверен, что Китай, ЕС и Иран хотят, чтобы этот регион превратился в площадку для сотрудничества, тогда как США, Турция и РФ все время меняют свой подход, дестабилизируя ситуацию. Независимо ни от чего политолог подчеркнул, что в Армении есть консенсус в отношении Ирана. «О странах нельзя судить по их военному потенциалу. В 21 веке важна конкуренция предложений и проектов»,- уверен Степан Григорян.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии ЕГУ Ваграм Петросян в свою очередь, затронув тему референдума в Иракском Курдистане и развития событий после него, выразил мнение, что политика Турции частично лишила Анкару контроля и рычагов влияния на региональное правительство Курдистана, в частности, на Демократическую партию Курдистана. Тогда как Тегеран оказался в более выгодном положении, поскольку сохранил свое влияние на Демократическую партию Курдистана и Патриотический союз Курдистана. Он также отметил, что позиция Армении в вопросе референдума в Иракском Курдистане учитывала также интересы Ирана.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

08.12.2017г