Арцахский спортсмен стал двукратным чемпионом мира

Степанакерт, 11 декабря, Арцахпресс. На состоявшемся в Екатеринбурге чемпионате мира по киокушинкай карате арцахский спортсмен Артур Арушанян стал двукратным чемпионом мира.

В беседе с корреспондентом «Арцахпресс» начальник Управления спорта аппарата Министерства образования, науки и спорта Ашот Даниелян сказал, что представитель Армении Артур Арушанян завоевал титул чемпиона мира в весовой категории 60 кг. Арцахский спортсмен в заключительном бою победил представителя России Фарида Касумова.

Отметим, что А. Арушанян стал чемпионом первенства мира по киокушинкай карате также в 2015 году.