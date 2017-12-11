«А когда это выборы не фальсифицировались, уважаемые?»: депутат от АРФ Дашнакцутюн Армен Рустамян

«А когда это выборы не фальсифицировались, уважаемые? Мы именно об этом и говорим, что фальсификации выборов в один прекрасный день должны прекратиться», – заявил сегодня во время брифинга глава входящей в коалицию власти фракции АРФД Армен Рустамян.

По его словам, отличие этих выборов заключается в том, что существовавших подлогов, связанных с Избирательным кодексом, вбросов бюллетеней на избирательных участках, рисования цифр, оглашения иных цифр при подведении итогов голосования при прямо противоположной картине, это все было исключено. «Единственной проблемой на этих выборах, с которой мы должны бороться, является избирательная взятка, которой было столько, что она исказила весь процесс выборов. Только это остается единственной проблемой, сегодня иных вопросов к избирательной системе нет. Мы должны суметь решить проблему с предвыборным подкупом, и мы обязательно будем вести с ней борьбу. Следующие выборы точно пройдут на гораздо более высоком уровне».

На вопрос, насколько возможно вести борьбу с братом «Сасовского» Артака, Армен Рустамян ответил: «Бороться можно со всеми, это он кем стал, чтобы не было такой возможности? Если система начнет функционировать, и избирательная система заработает, важно, чтобы в первую очередь избиратель понял, что от его выбора что-то зависит. А объективной причиной принимаемой избирательной взятки является то, что избиратель давно перестал верить в выборы, и считает, что лучше взять 10, 20 или 5 тысяч драмов, чем по-пустому мечтать, что выборы могут что-то изменить. Люди поэтому испытывают соблазн, что идут и продают свое важное избирательное право. В свое время мы говорили, что голоса – это сила, а люди не смогли понять силу своего голоса».