Тяжелая атлетика останется в программе Летних олимпийских игр 2024 года

После заседания исполнительного комитета МОК его президент Томас Бах заявил, что на летних Олимпийских играх 2024 года статус тяжелой атлетики не изменится. Еще в июне Бах заявил, что тяжелая атлетика может быть выведена из программы летних Олимпийских игр 2024 года, если международная федерация по этому виду спорта не начнет вести на должном уровне борьбу с допингом.

В том же месяце МОК, начиная с Олимпийских игр 2020 года, мужскую программу сократил на одну весовую категорию, добавив одну весовую категорию в женских соревнованиях.

«Мы обратились к Международной федерации по тяжелой атлетике, чтобы она представила дополнительный отчет до июня 2018 года, чтобы Исполнительный комитет МОК продолжил обсуждение состояние дел в IWF», – добавил президент МОК.