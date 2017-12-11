Совет ЕС утвердил создание новой программы оборонного сотрудничества — PESCO

Совет ЕС принял решение о создании новой программы в сфере обороны — PESCO (Permanent Structured Cooperation, или «постоянное структурное сотрудничество»). Об этом говорится в сообщении на сайте Совета, передает Европейская правда.

В программе PESCO принимают участие 25 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.

13 ноября министры 23 государств-членов подписали совместное сообщение о Постоянном структурном сотрудничестве (PESCO) и передали его высокому представителю и Совету ЕС. 7 декабря Ирландия и Португалия также сообщили о своем решении присоединиться к PESCO.

Постоянное структурное сотрудничество предполагает, что страны-члены ЕС будут теснее сотрудничать в сфере безопасности и обороны. Эта постоянная структура оборонного сотрудничества позволит развивать совместные оборонные возможности, инвестировать в совместные проекты и повысить оперативную готовность и вклад своих вооруженных сил.

Участники программы также приняли начальный перечень из 17 проектов, которые должны быть осуществлены в рамках PESCO.

Ранее СМИ сообщали, что Германия будет руководить четырьмя из 17 проектов PESCO: медико-санитарная служба, центр логистики, центр учебно-тренировочных миссий и служба, которая займется созданием сил быстрого реагирования.