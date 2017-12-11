«Если пытаются проводить сравнения с Азербайджаном, Узбекистаном и Северной Кореей, значит, дела у нас очень плохи»: Вардан Арутюнян

«Положение ухудшилось еще больше, и нет повода говорит о чем-то позитивном», – отметил в беседе с Aravot.am правозащитник Вардан Арутюнян по поводу состояния с правами человека в Армении. На наш вопрос, в каком плане положение ухудшилось, ведь республиканцы приводят сравнения с Азербайджаном и говорят, насколько мы их опережаем, Вардан Арутюнян ответил: «Если сравнить нас с Северной Кореей, то мы опережаем гораздо больше. Но я бы хотел, чтобы мы сравнивали нашу страну с Францией, Германией, Норвегией, Австралией. А необходимости в сравнивании с Азербайджаном нет. Если пытаются сравнивать нас с Азербайджаном, Узбекистаном, Северной Кореей, значит, дела настолько плохи, что пытаются таким образом найти какие-то аргументы. Именно это и говорит о плохом положении».

На вопрос, в каких сферах человек в Армении наиболее незащищен, Вардан Арутюнян ответил: «Когда человек сталкивается с государством, будь это общинная администрация, мэрия, социальная служба, или суды. Во всех этих сферах, где человек стакивается с государственной разрушающей и перемалывающей машиной, гражданин терпит поражение, он не в состоянии победить государственную машину. Он также заранее не верит, что сможет защитить свои права. Занимающиеся политикой люди в Армении тоже беззащитны, они оказываются в тюрьмах, их политическая деятельность встречает противодействие».

Вардан Арутюнян утверждает, что на протяжении лет в Армении были и есть политзаключенные, и это наш большой позор. Власти часто говорят о принципе антропоцентризма в политике и программах, заявляют, что человек в Армении является самой большой ценностью, и это закреплено в Конституции. По этому поводу Вардан Арутюнян отмечает, что чем хуже ситуация в стране, тем больше таких громогласных заявлений, в том числе и в том же Азербайджане и Северной Корее: «В нормальных странах, где права человека защищены, страна социальная, там нет необходимости в таких заявлениях. Это дежурные доклады, не стоит концентрировать на них внимание».